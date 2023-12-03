Женщина с внешностью модели работает электриком. Она рассказала, как на нее реагируют люди на объектах

НО

Наталья Олеговна

Я раньше была чиновницей . И потом ушла и выучилась на сайты ( ну в семье моей в целом много бизнеса и всегда на все нужны сайты ) ну и родственники меня подбили на это дело . Гостиницы , рестораны , салоны . Сайты всем нужны . Было это в 2015 году . РЖАЛИ все ! Коллеги бывшие , Заказчики … а у меня еще внешность такая миловидная вполне . Ну теперь им не смешно я сама себе сделала на лицензии портал городской Москвы и южного федерального округа . Так обидно было . А в этом году тоже бывшая коллега женщина ( начальница отдела аналитики ) пришла ко мне и попросила научить делать эти сайты . Осознали необходимость 😁 так что я прекрасно понимаю заказчиков этой девушки 😂