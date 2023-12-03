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Женщина с внешностью модели работает электриком. Она рассказала, как на нее реагируют люди на объектах

Женщина с внешностью модели работает электриком. Она рассказала, как на нее реагируют люди на объектах

Изабель МакГуайр обладала внешностью, идеально подходящей для модельной карьеры. Тем не менее она приняла решение стать электриком, прошла соответствующие обучающие курсы и уже активно работает в этой сфере.

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Комментарии
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EL
Eva Lansca
Я не красавица и работала  электромонтажником на стройке. И тоже сталкивалась с любопытством со стороны мужчин , особенно , маляров и штукатуров, как не странно.
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10 час.
лл
лина любимцева
Лапушка такая, глазастенькая... Девонька!! Дай Бог ей всего хорошего... Электриком хочет быть - пусть будет!! Киска!!
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9 час.
НО
Наталья Олеговна
Я раньше была чиновницей . И потом ушла и выучилась на сайты ( ну в семье моей в целом много бизнеса и всегда на все нужны сайты ) ну и родственники меня подбили на это дело . Гостиницы , рестораны , салоны . Сайты всем нужны . Было это в 2015 году . РЖАЛИ все ! Коллеги бывшие  , Заказчики … а у меня еще внешность такая миловидная вполне . Ну теперь им не смешно я сама себе сделала на лицензии портал городской Москвы и южного федерального округа . Так обидно было . А в этом году тоже бывшая коллега женщина ( начальница отдела аналитики ) пришла ко мне и попросила научить делать эти сайты . Осознали необходимость 😁 так что я прекрасно понимаю заказчиков этой девушки 😂
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8 час.

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