Изабель МакГуайр обладала внешностью, идеально подходящей для модельной карьеры. Тем не менее она приняла решение стать электриком, прошла соответствующие обучающие курсы и уже активно работает в этой сфере.
Женщина с внешностью модели работает электриком. Она рассказала, как на нее реагируют люди на объектах
Комментарии
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EL
Eva Lansca
Я не красавица и работала электромонтажником на стройке. И тоже сталкивалась с любопытством со стороны мужчин , особенно , маляров и штукатуров, как не странно.
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10 час.
лл
лина любимцева
Лапушка такая, глазастенькая... Девонька!! Дай Бог ей всего хорошего... Электриком хочет быть - пусть будет!! Киска!!
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9 час.
НО
Наталья Олеговна
Я раньше была чиновницей . И потом ушла и выучилась на сайты ( ну в семье моей в целом много бизнеса и всегда на все нужны сайты ) ну и родственники меня подбили на это дело . Гостиницы , рестораны , салоны . Сайты всем нужны . Было это в 2015 году . РЖАЛИ все ! Коллеги бывшие , Заказчики … а у меня еще внешность такая миловидная вполне . Ну теперь им не смешно я сама себе сделала на лицензии портал городской Москвы и южного федерального округа . Так обидно было . А в этом году тоже бывшая коллега женщина ( начальница отдела аналитики ) пришла ко мне и попросила научить делать эти сайты . Осознали необходимость 😁 так что я прекрасно понимаю заказчиков этой девушки 😂
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8 час.
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