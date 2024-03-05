Церковный праздник «Маврикиев день» отмечают в России 6 марта в 2024 году Анна ЧернышоваСегодня, в среду 6 марта 2024 года, на территории России в соответствии с православными обычаями отмечается народно-церковный праздник «Маврикиев день».
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