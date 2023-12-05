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Здания на Московском проспекте украсили световым оформлением

Здания на Московском проспекте украсили световым оформлением

Петербург особенно прекрасен зимой, когда черноту неба подчеркивает белый снег. А чтобы сделать город еще красивее, зимой здания подсвечивают и устанавливают специальные световые композиции.

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