Всем включено: новогодние выплаты пенсионерам хотят сделать ежегодными

Предновогодние выплаты для пенсионеров предлагают ввести на постоянной основе. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство.
Предновогодние выплаты для пенсионеров предлагают ввести на постоянной основе. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство.
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