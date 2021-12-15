ИЗВЕСТИЯ iz

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Всем включено: новогодние выплаты пенсионерам хотят сделать ежегодными

Всем включено: новогодние выплаты пенсионерам хотят сделать ежегодными

Предновогодние выплаты для пенсионеров предлагают ввести на постоянной основе. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство.

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