Первый взнос: платить больше сразу или оставить деньги на потом

Если вы решили приобрести автомобиль в кредит, рано или поздно вы встанете перед выбором: делать ли первый взнос или взять машину «в ноль»? Кто-то советует отдать банку как можно больше сразу, чтобы потом платить меньше.
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