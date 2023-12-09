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Умер актер Райан О’Нил, сыгравший в фильме Стенли Кубрика «Барри Линдон»

Умер актер Райан О’Нил, сыгравший в фильме Стенли Кубрика «Барри Линдон»

На 83 году жизни скончался американский актер Райан О’Нил. О смерти артиста, с юных дет начавшего свою блестящую карьеру в кино, сообщил в соцсетях его сын Патрик О’Нил, спортивный комментатор издания Bally Sports West в Лос-Анджелесе.

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