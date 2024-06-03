Россияне назвали самые скучные и интересные профессии

Работа охранников стала самой скучной для 12% россиян, 11% граждан назвали таковой службу бухгалтеров, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob, в котором приняли участие 1,6 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии