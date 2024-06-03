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Россияне назвали самые скучные и интересные профессии

Россияне назвали самые скучные и интересные профессии

Работа охранников стала самой скучной для 12% россиян, 11% граждан назвали таковой службу бухгалтеров, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob, в котором приняли участие 1,6 тыс.

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