📹❗️Целевым объектом 300-мм высокоточной РСЗО 9К515 "Торнадо-С" РВиА России в составе ГрВ "Восток" стал укрепрайон 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ под н.
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📹❗️Целевым объектом 300-мм высокоточной РСЗО 9К515 "Торнадо-С" РВиА России в составе ГрВ "Восток" стал укрепрайон 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ под н.