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Ташуев ушел из «Ахмата» после поражения от «Урала», клуб сохранил место в РПЛ

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Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев раскрыл проблемы клуба, связанные с политическими санкциями и подписанием игроков.

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