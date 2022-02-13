Чен исполнит новую произвольную программу на показательных выступлениях на ОИ-2022

Известный специалист Рафаэль Арутюнян, который является тренером олимпийского чемпиона по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, сообщил, что его подопечный исполнит новую произвольную программу на показательных выступлениях на Играх в Пекине.
Известный специалист Рафаэль Арутюнян, который является тренером олимпийского чемпиона по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, сообщил, что его подопечный исполнит новую произвольную программу на показательных выступлениях на Играх в Пекине.
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