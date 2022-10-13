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"Взяты на месте": силовики "крепко" прижали за дерзкую ОПГ в Приморье

"Взяты на месте": силовики "крепко" прижали за дерзкую ОПГ в Приморье

В Уссурийске завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, обвиняемой в организации и проведении азартных игр, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ по Приморью.

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