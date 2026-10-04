Эксперт Сауткин: около 20% кошачьих кличек в Москве начинаются на букву "М"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Порядка 20% кличек кошек в Москве начинается на букву "М". Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым