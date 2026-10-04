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ТАСС

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Эксперт Сауткин: около 20% кошачьих кличек в Москве начинаются на букву "М"

Эксперт Сауткин: около 20% кошачьих кличек в Москве начинаются на букву "М"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Порядка 20% кличек кошек в Москве начинается на букву "М". Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

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