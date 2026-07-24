Диана Панченко: Общество молчит о ТЦК, но кричит из-за министра с западными грантами

Массовые протесты вспыхнули в украинских городах, но почему украинцы молчали, когда ущемляли права обычных граждан? Почему общество, боящееся рейдов ТЦК, послушно выходит с картонными плакатами по команде, но отворачивается от избитых и задержанных? Каким образом ставка в 7 000 долларов за каждого привлечённого в армию стала официальной политикой в воюющей стране? И что стоит за Читать далее: https://govorit.