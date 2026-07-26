Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере один человек был убит и двое других получили ранения в результате перестрелки возле пересечения улиц Уолтон-авеню и Эллиот-Плейс в районе Маунт-Иден в Бронксе, Нью-Йорк, в вечерние часы по местному времени 25 июля после ссоры; никаких арестов произведено не было.