В Пскове открыли мемориальную доску в память героя СВО Максима Мартина

Мемориальную доску памяти гвардии сержанта Максима Мартина, погибшего в ходе спецоперации по денацификации Украины, открыли в деревне Родина Псковского района Псковской области, сообщила глава района Наталья Федорова 8 ноября в соцсети «ВКонтакте».
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