Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

ВТБ считает маловероятным повышение цели по чистой прибыли на 2024 год

ВТБ сохраняет прогнозы по рекордной прибыли за 2024 год, о чем заявил Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор Банка ВТБ, комментируя финансовые результаты за июль и 7 месяцев 2024 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх