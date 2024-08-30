ВТБ считает маловероятным повышение цели по чистой прибыли на 2024 год

ВТБ сохраняет прогнозы по рекордной прибыли за 2024 год, о чем заявил Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор Банка ВТБ, комментируя финансовые результаты за июль и 7 месяцев 2024 года.