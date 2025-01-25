Сможет ли Трамп раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

«Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.
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