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Сможет ли Трамп раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

Сможет ли Трамп раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

«Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

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