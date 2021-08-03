Убийца-полицейский — герой-полицейский — "белые нитки" шитого дела

Медвежий уголПолитикаУбийца-полицейский — герой-полицейский — "белые нитки" шитого делаПодполковник Антон Безчетвертев, как видите, плачет в суде, глядя в глаза жены — он больше не увидит её и детей.Вернуться к статье174НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна БушмелеваСогласна с автором - дело должно быть расследовано тщательно.7778 78Единственный правильный комментарийСергейЗверь.. Его к людям подпускать нельзя.. Из-за таких их народ называет муссорами.. Расстрелять гадину...!ВиталийЭто тебя задержали на Запорожской?ИСИгорь СнетковПрежде чем расстреливать,надо полностью во всем разобраться.Какие в России суды все знают,даже дети.Помните,когда женщина сбила шестилетнего мальчика,и суд признал мальчика пьяным.Александр ПятнистыйТебя расстрелять перед его расстрелом. За призыв к убийству. И зверь ты не меньший. Муссора...писака сраный, грамотно писать научись сначала, сопли вытри, а потом баттоны дави. А название мусора пошло по другой причине, дитя ЕГЭ неумное...Изначально был не МУР (московский уголовный розыск- для детишек- ЕГЭшек), а МУС (московский уголовный Сыск. Так вот с работников МУС и пошла кличка мусора). Придурок злобствующий, но дебильный.Дмитрий Соловьев100пудово верно, нужно РАССЛЕДОВАТЬ, чтобы установить ПРАВДУ, без всяких "не может быть" или "не вериться"7778 78Что за бред написан?Сергей РоссиГде, ущербный?7778 78Читай выше и мозги включи...Владимир СиденкоТакие резонансные дела должен расследовать СК России, а рассматривать Верховный Суд.nika_shatilovaСвежее! Показали, как чинуша кривлялся голый м пьяный за рулём. За то ,что его участковый вытащил из машины и не дал продолжить движение, судят за превышение. Нужно было отпустить! Лесничий, который остановил развлечение чинуш- уволен. Был бы человек, а статья найдётся! Особо, если человек не удобен! Вот и я не верю!Александр ПятнистыйСовершенно верно. Поддерживаю полнстью.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНЧестных, принципиальных полицейских, которые "за правду", которым "за державу обидно", нужно беречь - таких в наших "внутренних органах" единицы. Большинство, к сожалению, продажные "оборотни".Семен СеменычНе все так просто. А бывает так. Честный сотрудник, раскрыл громкое уголовное дело, взысканий не имеет, хороший семьянин и многое другое. А по ночам одевал темную одежду и вершил темные дела. Грабежи и изнасилования. За личиной порядочного скрывался зверь.Александр ПятнистыйЭто ты про себя?Дмитрий Соловьевавтор, обвинения и оправдания должны строиться НА ФАКТАХ, не на "не может быть" или "не вериться"Комментировать
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