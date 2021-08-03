Медвежий угол

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Убийца-полицейский — герой-полицейский — "белые нитки" шитого дела

Убийца-полицейский — герой-полицейский — "белые нитки" шитого дела

Подполковник Антон Безчетвертев, как видите, плачет в суде, глядя в глаза жены — он больше не увидит её и детей.

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Татьяна Бушмелева
Согласна с автором - дело должно быть расследовано тщательно.
78 78
Единственный правильный комментарий
Сергей
Зверь.. Его к людям подпускать нельзя.. Из-за таких их народ называет муссорами.. Расстрелять гадину...!
Виталий
Это тебя задержали на Запорожской?
Игорь Снетков
Прежде чем расстреливать,надо полностью во всем разобраться.Какие в России суды все знают,даже дети.Помните,когда женщина сбила шестилетнего мальчика,и суд признал мальчика пьяным.
Александр Пятнистый
Тебя расстрелять перед его расстрелом. За призыв к убийству. И зверь ты не меньший. Муссора...писака сраный, грамотно писать научись сначала, сопли вытри, а потом баттоны дави. А название мусора пошло по другой причине, дитя ЕГЭ неумное...Изначально был не МУР (московский уголовный розыск- для детишек- ЕГЭшек), а МУС (московский уголовный Сыск. Так вот с работников МУС и пошла кличка мусора). Придурок злобствующий, но дебильный.
Дмитрий Соловьев
100пудово верно, нужно РАССЛЕДОВАТЬ, чтобы установить ПРАВДУ, без всяких "не может быть" или "не вериться"
78 78
Что за бред написан?
Сергей Росси
Где, ущербный?
78 78
Читай выше и мозги включи...
Владимир Сиденко
Такие резонансные дела должен расследовать СК России, а рассматривать Верховный Суд.
nika_shatilova
Свежее! Показали, как чинуша кривлялся голый м пьяный за рулём. За то ,что его участковый вытащил из машины и не дал продолжить движение, судят за превышение. Нужно было отпустить! Лесничий, который остановил развлечение чинуш- уволен. Был бы человек, а статья найдётся! Особо, если человек не удобен! Вот и я не верю!
Александр Пятнистый
Совершенно верно. Поддерживаю полнстью.
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Честных, принципиальных полицейских, которые "за правду", которым "за державу обидно", нужно беречь - таких в наших "внутренних органах" единицы. Большинство, к сожалению, продажные "оборотни".
Семен Семеныч
Не все так просто. А бывает так. Честный сотрудник, раскрыл громкое уголовное дело, взысканий не имеет, хороший семьянин и многое другое. А по ночам одевал темную одежду и вершил темные дела. Грабежи и изнасилования. За личиной порядочного скрывался зверь.
Александр Пятнистый
Это ты про себя?
Дмитрий Соловьев
автор, обвинения и оправдания должны строиться НА ФАКТАХ, не на "не может быть" или "не вериться"

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