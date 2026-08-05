В России ввели уголовную ответственность за продажу сим-карт мигрантам

МОСКВА (ИА Реалист). Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики остаются ключевыми приоритетами работы парламента.
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