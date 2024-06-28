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Пхохан Стилерс – Ульсан Хендай: прогноз на матч 30 июня 2024 года, Чемпионат Южной Кореи

Пхохан Стилерс – Ульсан Хендай: прогноз на матч 30 июня 2024 года, Чемпионат Южной Кореи

Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ➡️ Забрать фрибет 3 000₽ Прогноз на матч Пхохан Стилерс – Ульсан Хендай, 30 июня 2024 Дата: 30 июня 2024Место проведения: Steelyard Stadium Пхохан Стилерс Главный тренер: Park Tae-Ha Результат прошлой игры: Чонбук Хендай Моторс – Пхохан Стилерс 1:1 Турнирное положение: 3 место (34 очка) Последние 5 игр: Чонбук Хендай Моторс – Пхохан Стилерс, 1:1 Инчхон Юнайтед – Пхохан Стилерс, 1:3 Пхохан Стилерс – Сувон Самсунг Блювингс, 1:1 Пхохан Стилерс – Тэчжон Ситизен, 1:1 Санчжу Санму – Пхохан Стилерс, 3:1 Статистика: Матчи: 19 Победы: 9 Ничьи: 7 Поражения: 3 Голов забито: 28 Голов пропущено: 18 Ульсан Хендай Главный тренер: Хон Мен Бо Результат прошлой игры: Ульсан Хендай – Тэгу 1:0 Турнирное положение: 1 место (38 очков) Последние 5 игр: Ульсан Хендай – Тэгу, 1:0 Чеджу Юнайтед – Ульсан Хендай, 2:3 Ульсан Хендай – Кеннам, 4:4 Ульсан Хендай – Сеул, 2:2 Ульсан Хендай – Чонбук Хендай Моторс, 1:0 Статистика: Матчи: 19 Победы: 11 Ничьи: 5 Поражения: 3 Голов забито: 37 Голов пропущено: 22 Прогноз Команды показывают высокую результативность, однако оборонительные действия оставляют желать лучшего.

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