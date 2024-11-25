Ветеринары и волонтеры вышли в Актау на митинг против эвтаназии животных

Против убийства выступают зооволонтеры, ветеринары и обычные неравнодушные горожане. Они призывают отменить поправки, которые предлагают депутаты, отмечая, что это приведет к новой волне жестокости, казнокрадства и не решат вопрос с численностью бездомных животных.
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