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Ветеринары и волонтеры вышли в Актау на митинг против эвтаназии животных

Ветеринары и волонтеры вышли в Актау на митинг против эвтаназии животных

Против убийства выступают зооволонтеры, ветеринары и обычные неравнодушные горожане. Они призывают отменить поправки, которые предлагают депутаты, отмечая, что это приведет к новой волне жестокости, казнокрадства и не решат вопрос с численностью бездомных животных.

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