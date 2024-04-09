Жители дома в украинском городе испортили сирену воздушной тревоги, чтобы она не мешала спать

Примечательная история имела место в одном из населенных пунктов Украины. Жители многоэтажного жилого дома в Теплодаре Одесской области решили испортить сирену воздушной тревоги, чтобы она не мешала им спать по ночам.
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