Как в государствах Центральной Азии готовятся к 80-летию Великой Победы

Марат НУРГОЖАЕВ Пока коллективный Запад, ни на секунду не упуская из виду центральноазиатские государства, устраивает их руководителям помпезные встречи и совещания, основным лейтмотивом которых выступает так называемое сотрудничество или попросту финансово-экономическая кабала в сфере транспорта, энергетике, а также в части «отжима» богатых природных ресурсов региона и отмежевания от России, в США намечается мероприятие и гуманитарного профиля.