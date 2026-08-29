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Орловские новости

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Завтра похолодание до +11 градусов

Завтра похолодание до +11 градусов

Завтра ночью станет ощутимо прохладнее, а днём температура почти не изменится. Не пропусти, как изменится погода уже завтра!Сегодня, 29 августа, дневная температура воздуха держится на отметке +22 градуса.

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