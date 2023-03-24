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«У меня есть инсайдерская информация». Масвидаль заявил, что Ковингтон не получит титульный бой

Боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что следующим претендентом на пояс чемпиона в полусреднем весе станет именно он, а не Колби Ковингтон.

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