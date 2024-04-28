«Сдавайся»: Зеленского жестко осадили после жалоб на российские удары

Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его жалобы на российские удары по энергосистеме Украины.
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