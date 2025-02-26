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Британские СМИ: США стали врагом не Украины, а всего Запада

Британские СМИ: США стали врагом не Украины, а всего Запада

Вашингтон решил отказаться как от Украины, так и от ее послевоенной роли в мире. Собственно, Вашингтон отказывается от обременительной роли мирового жандарма, но становится глобальным прагматичным бизнесменом.

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Комментарии
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Eduard
А сам Запад кто? Это банда,это мафия.Запад это сборище воров и уголовников.Такой Запад надо по тюрьмам размещать!
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20 час.
Eduard
Западло,а неюЗапад.Они по уши в крови.Хоть США опомнилась!
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20 час.
Eduard
Запад,Европа не весь мир! Запад это империалистическая,воровская часть мира.
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20 час.
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