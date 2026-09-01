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FiNE NEWS

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Владимир Путин отметил вклад Андрея Громыко в работу ООН

Владимир Путин отметил вклад Андрея Громыко в работу ООН

Президент России Владимир Путин в своём выступлении обратил внимание на деятельность Андрея Громыко, который в период своей карьеры представлял Советский Союз в Организации Объединённых Наций (ООН) в качестве министра иностранных дел и постоянного представителя СССР при ООН.

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