Владимир Путин отметил вклад Андрея Громыко в работу ООН

Президент России Владимир Путин в своём выступлении обратил внимание на деятельность Андрея Громыко, который в период своей карьеры представлял Советский Союз в Организации Объединённых Наций (ООН) в качестве министра иностранных дел и постоянного представителя СССР при ООН.
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Громыко один имел вес в политике намного больший,чем ты с Лавровым за четверть века.