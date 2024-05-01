Мусиала о 2:2 с «Реалом»: «Немного обидно, но «Бавария» выйдет на «Бернабеу» с высоко поднятой головой» 

«Есть как позитивные, так и негативные моменты. Сегодня мы могли победить, у нас было много шансов. Мы неплохо оборонялись, но «Реал» умеет создавать это «нечто» в таких ситуациях, когда ты думаешь, что тебе сейчас ничего не грозит.