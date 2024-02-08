Шольц: Украина может скоро столкнуться с серьезным дефицитом оружия и снарядов

Киевская сторона может в скором времени столкнуться с серьезным дефицитом вооружений и снарядов. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии