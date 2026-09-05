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Уиткофф и Кушнер сели во Внуково: Москва принимает эмиссаров Трампа

Уиткофф и Кушнер сели во Внуково: Москва принимает эмиссаров Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приземлились во Внуков, об этом передают российские корреспонденты из столичного аэропорта Внуково, где совершил посадку спецборт с американскими переговорщиками .

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