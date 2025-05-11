Владимир Путин: Россия чтит всех, сражавшихся за победу над нацизмом

Президент Владимир Путин подчеркнул дань уважения ко всем, кто боролся за победу над нацизмом. На пресс-конференции в Москве он отметил вклад союзников, участников антифашистского сопротивления и добровольцев из разных стран мира.
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