СМИ: число погибших при сходе лавины в КБР возросло до 13, все – бойцы спецназа

Группа из 33 альпинистов попала под снежный поток на горе Мижирги, поиски ещё четверых продолжаются.В Кабардино-Балкарии продолжается поисковая операция после схода лавины в Безенгийском ущелье.
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