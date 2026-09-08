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Царьград

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СМИ: число погибших при сходе лавины в КБР возросло до 13, все – бойцы спецназа

СМИ: число погибших при сходе лавины в КБР возросло до 13, все – бойцы спецназа

Группа из 33 альпинистов попала под снежный поток на горе Мижирги, поиски ещё четверых продолжаются.В Кабардино-Балкарии продолжается поисковая операция после схода лавины в Безенгийском ущелье.

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