Глава Пентагона, выпрашивая деньги на вооружение, пугает сенаторов захватом Евросоюза российской армией

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что победа России в конфликте на Украине приведёт к огромным издержкам для США, так как Москва может не остановиться на достигнутом успехе, несмотря на то, что в Кремле не раз заявляли об отсутствии намерений нападать на страны НАТО.