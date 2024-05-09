Глава Пентагона, выпрашивая деньги на вооружение, пугает сенаторов захватом Евросоюза российской армией

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что победа России в конфликте на Украине приведёт к огромным издержкам для США, так как Москва может не остановиться на достигнутом успехе, несмотря на то, что в Кремле не раз заявляли об отсутствии намерений нападать на страны НАТО.
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