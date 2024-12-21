«Пассажиры ночи»: Шарлотта Генсбур в стиле ретро

Ретрофильм «Пассажиры ночи» был показан в 2022 году в конкурсе Берлинского кинофестиваля. Главную роль исполнила неподражаемая Шарлотта Генсбур, семейная драма ее героини разворачивается в Париже 1980-х годов.
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