Политнавигатор Президент России Владимир Путин собирается сместить «паркетных» генералов, засевших в руководстве Министерства обороны.
Полковник СБУ обеспокоен: Путин смещает паркетных генералов и возвращает Суровикина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Степнов
«Путин это увидел, и по всей видимости, будет смена замминистров обороны, связанных с планированием, боевыми вопросами. ________________________________________________________________________________ Это полная чушь, министерство обороны не занимается боевыми вопросами. Планированием боевых операций занимается Генеральный штаб.
Ответить
5 час.
СС
Сергей Степнов
Да будет тебе известно, что Иванов не имеет генеральского звания.
Ответить
5 час.
ПавелЗзаварзин
"Сместили" только врага Иванова... А всё остальное цветёт и пахнет по прежнему.
Ответить
46 мин.
Свежие комментарии