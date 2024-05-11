Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Полковник СБУ обеспокоен: Путин смещает паркетных генералов и возвращает Суровикина

Полковник СБУ обеспокоен: Путин смещает паркетных генералов и возвращает Суровикина

Политнавигатор Президент России Владимир Путин собирается сместить «паркетных» генералов, засевших в руководстве Министерства обороны.

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Комментарии
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Сергей Степнов
«Путин это увидел, и по всей видимости, будет смена замминистров обороны, связанных с планированием, боевыми вопросами.          ________________________________________________________________________________ Это полная чушь, министерство обороны не занимается боевыми вопросами. Планированием боевых операций занимается Генеральный штаб.
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5 час.
СС
Сергей Степнов
Да будет тебе известно, что Иванов не имеет генеральского звания.
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5 час.
ПавелЗзаварзин
&quot;Сместили&quot; только врага Иванова... А всё остальное цветёт и пахнет по прежнему.
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46 мин.

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