Полковник СБУ обеспокоен: Путин смещает паркетных генералов и возвращает Суровикина

Сергей Степнов «Путин это увидел, и по всей видимости, будет смена замминистров обороны, связанных с планированием, боевыми вопросами. ________________________________________________________________________________ Это полная чушь, министерство обороны не занимается боевыми вопросами. Планированием боевых операций занимается Генеральный штаб.

СС Сергей Степнов Да будет тебе известно, что Иванов не имеет генеральского звания.