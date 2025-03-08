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РЕ ТВ: пьяные мужчины осквернили Вечный огонь в Ленобласти

РЕ ТВ: пьяные мужчины осквернили Вечный огонь в Ленобласти

Мужчину задержали за привал у Вечного огня в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ. По данным источника телеканала, инцидент произошел 4 марта у мемориала, расположенного в сквере "Герои-Ижорцы" в Колпино.

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