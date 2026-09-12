Песков: встреча Путина и Зеленского возможна только в Москве

Песков уточнил, что встреча Путина и Зеленского может пройти только в Москве, а вариант с саммитом G20 в Майами в декабре исключил.
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