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Юра Борисов сыграет главную роль в полнометражном дебюте Сальмы Хайек вместе с Карой Делевинь

Юра Борисов сыграет главную роль в полнометражном дебюте Сальмы Хайек вместе с Карой Делевинь

Голливудская звезда Сальма Хайек впервые берется за постановку полного метра: актриса снимает эпическую романтическую драму «Арена» по собственному сценарию.

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