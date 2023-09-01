Военное обозрение

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Барражирующий боеприпас для ВСУ ST-35 Silent Thunder

Барражирующий боеприпас для ВСУ ST-35 Silent Thunder

Барражирующий боеприпас ST-35 в стартовой конфигурации. Фото Factmil.com В последние годы украинская армия и военная промышленность делали упор на развитие беспилотной авиации и связанных с нею технологий.

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