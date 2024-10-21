Спецоперация на Украине стала тем водоразделом, который показал реальные лица современных учёных в России.
"Россия напала на Наполеона и Гитлера": Историки-иноагенты продолжают зарабатывать на русофобии
Комментарии
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Степан Иванов
Они прекрасно знают историю "ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ". "Тамары Эйдельман*, Екатерины Шульман* и Максима Каца*. Эти открытые враги с соответствующей жидовской фамилией. И кто только присвоил им высокие звания и позволяет им работать на врагов нашей страны. Это не пятая колонна, а недобитые фашисты в открытую обрабатывающие нашу молодёжь.
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4 час.
Александр Зубков
И чего с ними сюсюкаются?
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2 час.
Ингерман Ланская
подобных школьных учителей по истории - эйдельман, спицын .... мнящих себя историками, ноне пруд пруди
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32 мин.
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