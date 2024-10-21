Степан Иванов

Они прекрасно знают историю "ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ". "Тамары Эйдельман*, Екатерины Шульман* и Максима Каца*. Эти открытые враги с соответствующей жидовской фамилией. И кто только присвоил им высокие звания и позволяет им работать на врагов нашей страны. Это не пятая колонна, а недобитые фашисты в открытую обрабатывающие нашу молодёжь.