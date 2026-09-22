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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Таунсенд о наезде катка на него: «Думал, это конец, мне невероятно повезло – пара ушибов и синяков. За сутки до этого я подшучивал над английским футболом, говорил, как прекрасно в Таиланде»

Бывший полузащитник « Тоттенхэма » Эндрос Таунсенд прокомментировал наезд на него газонного катка на разминке во время игры тайского клуба « Прачуап ».

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