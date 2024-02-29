20 примеров пикантной рекламы оттуда, где секса не было

Расхожая фраза о том, что в СССР секса нет известна всем и многие в нее даже верят, думая что все было очень целомудренно и деликатно, без всяких намеков на какой-либо интим или сексуальную привлекательность.
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