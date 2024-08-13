Инспекторам МАГАТЭ продемонстрировали последствия пожара на Запорожской АЭС

Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) показали последствия пожара на Запорожской атомной электростанции (АЭС), который возник в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины.
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