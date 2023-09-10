Немцы не признают вины перед русскими за преступления нацистской Германии

Ну и хрен с ними, что не признают. По большому счёту это совершенно естественно. Надо понимать и помнить главное - яблоко от яблони недалече падает. И сегодняшние немцы в своей массе такие же подонки и нелюди, как их отцы и деды.

Анатолий Рябенко

Бывшие немцы фашисты передохли,а новые народившиеся в мирное время не признают фашистские преступления прошлых лет. Вот так хитро немчура уходит от ответственности за деяния своих отцов. Наследие немецких отцов переданы украинским нацистам, которые используют опыт третьего рейха на своём украинском народе, да ещё и с лозунгом до последнего украинца. Все европейские правители под руководством США гонят на Украину свои запасы вооружений со злобой на уничтожение народа и защитников россиян. Вот это и есть продолжение немецкого фашизма. Вся Европа зафашиздилась и хочет гибели русских.