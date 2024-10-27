Маск назвал Харрис марионеткой, на которую бесполезно нападать

REUTERS/Marco Bello Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал кандидата в президенты США от Демократической партии и действующего вице-президента страны Камалу Харрис "марионеткой", на которую бесполезно нападать.
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