ВС РФ максимально близко подошли к Димитрову, освободив Свиридоновку

Российские военные, освободив село Свиридоновка на красноармейском направлении, смогли максимально приблизиться к крупнейшему хабу Вооруженных сил Украины - Димитрову, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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