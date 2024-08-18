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ВС РФ максимально близко подошли к Димитрову, освободив Свиридоновку

ВС РФ максимально близко подошли к Димитрову, освободив Свиридоновку

Российские военные, освободив село Свиридоновка на красноармейском направлении, смогли максимально приблизиться к крупнейшему хабу Вооруженных сил Украины - Димитрову, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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