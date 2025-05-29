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Иркутск Сегодня

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Два здания диффузного производства на АЭХК выведут из эксплуатации до конца года

На Ангарском электролизном химическом комбинате продолжают вывод старых корпусов из эксплуатации. По данным на конец мая 2025 года на финишную прямую вышли работы по выводу двух зданий диффузного производства (№ 802 и № 804).

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