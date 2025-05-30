Что такое письменная форма соглашения о международной подсудности?

Соглашение сторон об изменении международной подсудности - это автономное, по отношению к основному договору, соглашение, которое направлено на наделение суда в каком-либо государстве полномочиями на рассмотрение спора.
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