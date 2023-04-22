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Военный аналитик: армия Сербии все больше переходит на западные образцы военной техники

Военный аналитик: армия Сербии все больше переходит на западные образцы военной техники

Прошедший масштабный смотр вооружений сербской армии продемонстрировал переход от закупок вооружений и военной техники российского производства к продукции военного назначения, изготовленной в странах Запада, КНР или непосредственно в Сербии.

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